House of Cardin: chi era davvero Pierre Cardin? Il docufilm sull'iconico stilista

Precursore del prêt-à-porter, Pierre Cardin ci ha lasciati ieri all'età di 98 anni. Icona di stile, prima di andarsene era stato celebrato con il docufilm House of Cardin. Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, il progetto è stato concepito come una fedele retrospettiva sull'icona di stile francese. Visto oggi, l'omaggio appare inoltre come una sorta di epitaffio anzitempo, che ha lo scopo di ricordare una delle figure peculiari della moda. In un alternarsi di clip d'epoca e interventi di personaggi del calibro di Naomi Campbell e Sharon Stone, vestite da Cardin, il docufilm ne restituisce un ritratto fortemente soggettivizzato. Ma, al contempo, autorevole.

