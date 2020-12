Hockey pista | Serie A1 | il 2020 si chiude coi successi di Valdagno e Lodi! Veneti in vetta

Leggi su oasport

(Di giovedì 31 dicembre 2020) IldellaA1 diva ufficialmente in archivio. Dopo gli ultimi due recuperi in agenda, disputatisi questa sera – che fanno seguito a quelli del 29 dicembre -, il Campionato Italiano si prende qualche giorno di pausa per poi tornare protagonista dal 5 gennaio 2021. Andiamo a vedere come sono andate le cose e come si è ridisegnata la classifica. Da registrare ci sono dueesterni tiratissimi, quello dele quello del Lodi: iinfatti si impongo per 2-3 in casa del Monza, grazie alla doppietta decisiva di Centeno, mentre i lombardi piazzano il blitz per 3-4 sulladel Grosseto, con la rete di capitan Illuzzi a risolvere una contesa pirotecnica. Con queste affermazioni le due squadre vanno in ...