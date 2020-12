Highlights Milwaukee Bucks-Miami Heat 144-97 | NBA 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Glie le azioni salienti di, match della notte NBA. Nuovo record di triple per la banda di Budenholzer che ha schiaffeggiato il canestro dalla lunga distanza ben 29 volte. I padroni di casa vedono 12 giocatori segnare oltre l’arco, fatta eccezione di Giannis Antetokounmpo (per la cronaca, anche il fratello Thanasis ci è riuscito). Sfida già indirizzata dopo un minuto e mezzo (parziale di 10-0) e ancor di più dopo quattro minuti (21-3). Poi è stato 46-26 dopo un quarto e 83-51 a metà gara. Una sfida che non ha mai avuto dubbi su chi potesse uscire vincitore. I 47 punti di vantaggio regalano aianche la vittoria in trasferta con più margine nella loro storia. IL RACCONTO DELLA NOTTATA SportFace.