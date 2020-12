Harry e Meghan Markle lanciano il podcast da 30 milioni: in puntata anche Archie, scoppia la polemica (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il principe Harry e Meghan Markle tornano al centro della bufera, a causa del nuovo podcast dal valore milionario. Il programma è approdato nelle ultime ore su Spotify, il canale musicale seguito da milioni di utenti nel mondo. A scatenare le critiche in rete è stata soprattutto la presenza del piccolo Archie, il figlio della … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il principetornano al centro della bufera, a causa del nuovodal valore milionario. Il programma è approdato nelle ultime ore su Spotify, il canale musicale seguito dadi utenti nel mondo. A scatenare le critiche in rete è stata soprattutto la presenza del piccolo, il figlio della … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

