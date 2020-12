Harry e Megan, nuovo affronto alla Regina: la richiesta che fa strocere il naso ai sudditi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Harry e Megan continuano a far tremare la Famiglia Reale, la loro ultima pensata potrebbe gettare nuovo malcontento, ecco l’ennesimo smacco alla Regina. In questi giorni non si parla d’altro che del primo podcast di Harry e Megan Markle uscito su Spotiify, il primo di una serie di contenuti audio per la nota azienda, con la quale hanno un accordo di ben 40 milioni di dollari. Ospite speciale della prima puntata il piccolo Archi che ha sorpreso tutti con le prime parole in pubblico, augurando a tutti “happy new year.” Si tratta del primo passo della coppia verso la totale indipendenza economica, in vista della conclusione della Megxit, ovvero il processo di transizione verso le ufficiali dimissioni di Harry da membro senior della ... Leggi su chenews (Di mercoledì 30 dicembre 2020)continuano a far tremare la Famiglia Reale, la loro ultima pensata potrebbe gettaremalcontento, ecco l’ennesimo smacco. In questi giorni non si parla d’altro che del primo podcast diMarkle uscito su Spotiify, il primo di una serie di contenuti audio per la nota azienda, con la quale hanno un accordo di ben 40 milioni di dollari. Ospite speciale della prima puntata il piccolo Archi che ha sorpreso tutti con le prime parole in pubblico, augurando a tutti “happy new year.” Si tratta del primo passo della coppia verso la totale indipendenza economica, in vista della conclusione della Megxit, ovvero il processo di transizione verso le ufficiali dimissioni dida membro senior della ...

monicagrowsup : Raga ma solo a me ricordano le foto di Harry e Megan quando si fidanzarono? Svengo ???????? - __Dirty_Harry_ : @sbonaccini Quando parla Sbonaccini non posso non pensare ad uno che se la tira manco fosse Megan Fox (per chi non… - FilippoCarmigna : Megan e Harry fanno un passo indietro: addio alla Megxit - elenoirecaltier : @kalisheratan @siriusmikkelsen voglio una notte di fuoco megan x harry - BunnyWangji : @ginIemon Il problema è proprio il contesto. Mettere il fatto di George Floyd a fianco a Harry e Megan? E poi non… -