“Ha superato il limite!”. Furia Elisabetta Gregoraci, la resa dei conti. Dopo il GF Vip la guerra non è affatto finita (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Non ci sono dubbi sul fatto che nell’edizione attuale del ‘Grande Fratello Vip’ Elisabetta Gregoraci sia stata una delle concorrenti più criticate. Sia dentro che fuori la Casa ha subito attacchi durissimi fino all’ultimo giorno di permanenza nel reality show. Ha provato a difendersi in ogni modo, ma a volte le parole contro di lei sono state pesantissime. Prima ci sono stati i problemi legati all’ex marito Flavio Briatore, poi l’amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli l’ha fatta mettere nel mirino. In un’intervista Elisabetta Gregoraci ha detto la sua sul legame di grande amicizia che si è creato tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: “Li adoro entrambi. Il loro è un rapporto sincero che a me piace tanto”. Dunque nessuna strategia, né finzione, tra Tommy e Francesco il rapporto è autentico, e se lo dice una persona ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Non ci sono dubbi sul fatto che nell’edizione attuale del ‘Grande Fratello Vip’sia stata una delle concorrenti più criticate. Sia dentro che fuori la Casa ha subito attacchi durissimi fino all’ultimo giorno di permanenza nel reality show. Ha provato a difendersi in ogni modo, ma a volte le parole contro di lei sono state pesantissime. Prima ci sono stati i problemi legati all’ex marito Flavio Briatore, poi l’amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli l’ha fatta mettere nel mirino. In un’intervistaha detto la sua sul legame di grande amicizia che si è creato tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: “Li adoro entrambi. Il loro è un rapporto sincero che a me piace tanto”. Dunque nessuna strategia, né finzione, tra Tommy e Francesco il rapporto è autentico, e se lo dice una persona ...

