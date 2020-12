Guida Tv Giovedì 31 dicembre 2020 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Guida Tv Giovedì 31 dicembre Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv Giovedì 31 dicembre Rai 1 ore 18:45 L’Ereditàore 20:30 Tg1 ore 20:30 Discorso di Fine Anno del Presidente della Repubblicaore 21:00 L’Anno che Verrà Rai 2ore 18:50 Hawaii Five-0ore 19:40 NCIS ore 20:30 Discorso di Fine Anno del Presidente della Repubblica ore 21:00 Tg 2 ore 21:20 Alvin Superstar 3 Si salvi chi può Dave, i Chipmunks e le Chippettes sono diretti verso gli International Music Awards su una nave da crociera extra lusso. Giocando con un aquilone, i tre fratellini volano fuori dalla nave ed atterrano su un’isola. ore 23:00 Hotel Transylvania 2Mavis la vampiretta e Jonathan l’umano si sposano. L’arrivo del figlioletto Dennis, crea tanta curiosità tra le creature che vivono nell’Hotel gestito ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 30 dicembre 2020)Tv31Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? LaTv31Rai 1 ore 18:45 L’Ereditàore 20:30 Tg1 ore 20:30 Discorso di Fine Anno del Presidente della Repubblicaore 21:00 L’Anno che Verrà Rai 2ore 18:50 Hawaii Five-0ore 19:40 NCIS ore 20:30 Discorso di Fine Anno del Presidente della Repubblica ore 21:00 Tg 2 ore 21:20 Alvin Superstar 3 Si salvi chi può Dave, i Chipmunks e le Chippettes sono diretti verso gli International Music Awards su una nave da crociera extra lusso. Giocando con un aquilone, i tre fratellini volano fuori dalla nave ed atterrano su un’isola. ore 23:00 Hotel Transylvania 2Mavis la vampiretta e Jonathan l’umano si sposano. L’arrivo del figlioletto Dennis, crea tanta curiosità tra le creature che vivono nell’Hotel gestito ...

TREVISOEVENTI : GIOVEDI 31 DICEMBRE CAPODANNO 2021 GUIDA AL CENONE DELL'ULTIMO DELL'ANNO ELENCO DEI RISTORANTI E LOCALI DELLA PROV… - iltirreno : ?? Oggi (giovedì 24) con il giornale in edicola la speciale guida ai giorni di Natale in tv: genere per genere, ecco… -

Ultime Notizie dalla rete : Guida Giovedì Nuovo Dpcm, Bonaccini: «Regole decise senza confronto. Penalizzato chi vive nei piccoli centri» Corriere della Sera