Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi criticato dopo l'incontro con Maria De Filippi: "Scena imbarazzante" (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Fulvio Abbate commenta con parole durissime l'incontro virtuale tra Tommaso Zorzi e Maria De Filippi, durante la Puntata del Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Fulvio Abbate commenta con parole durissime l'virtuale traDe, durante la Puntata delVip.

MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip 5', Rosalinda e Dayane separate in Casa: la fine di una grande amicizia #grandefratellovip5… - VanityFairIt : «La malinconia è un sentimento intelligente. Non la provano tutti. Chi la prova è perché non è scemo. Non mollare,… - ninofrassicaoff : Cesare Bocci stasera su Canale5 conduce 'Viaggio nella Grande Bellezza' ma DOMANI si cambia e torna ad essere Alber… - Mario02598975 : @ScleriJumps @EltonRichStarr @diegohp93 @ilrisolutoreIT @PonytaEle È arrivato il fratello grande e scemo... Altro screenshot... Ciao ciao... - max74volpato : @78rossonero78 Grande fratello, lo guardò ancora una ventina di volte e mi sa che sconfigge anche il mio covid ??????? -