Grande Fratello Vip, Sonia spiega perché Maria De Filippi non l’ha salutata (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Niente saluto? L'ex tronista di Uomini e Donne parla dell'episodio che ha innescato una serie di congetture sul suo rapporto con la conduttrice pavese L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Niente saluto? L'ex tronista di Uomini e Donne parla dell'episodio che ha innescato una serie di congetture sul suo rapporto con la conduttrice pavese L'articolo proviene da Gossip e Tv.

MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip 5', Rosalinda e Dayane separate in Casa: la fine di una grande amicizia #grandefratellovip5… - VanityFairIt : «La malinconia è un sentimento intelligente. Non la provano tutti. Chi la prova è perché non è scemo. Non mollare,… - massy612 : RT @MediasetTgcom24: 'Grande Fratello Vip 5', Pierpaolo e Giulia si abbandonano alla passione - MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip 5', Pierpaolo e Giulia si abbandonano alla passione - SabMusicIsLife : RT @ziamseyes: Le separazioni più sofferte di questo grande fratello #gfvip -