Grande Fratello Vip: serata «Happy New Year» con canti, balli, sfide e oroscopo. Ospiti The Kolors, Marini, Rusic

GF Vip 5 (US Endemol Shine) Canale 5 festeggia Capodanno con il Grande Fratello Vip in una serata – in diretta questa sera subito dopo il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – rinominata Happy New Year. Canti, balli, sfide e ospiti animeranno la casa e lo studio del programma condotto da Alfonso Signorini. Saranno l'opinionista Pupo, lo squalificato Fausto Leali (che dunque rimette piede in studio), l'eliminato Cristiano Malgioglio e i The Kolors i principali protagonisti delle performance canore. Spazio anche ad esibizioni di burlesque, gare di canto, ballo e sfilate tra i 'vipponi' che, divisi in due squadre, cercheranno di evitare di trascorrere i primi giorni del 2021 nel cucurio.

