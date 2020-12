Grande Fratello Vip, Dayane Mello rischia la Squalifica per le frasi shock su Mario Ermito (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dayane Mello rischia grosso per le continue battute infelici sul corpo degli inquilini del Grande Fratello Vip: il Web vuole la Squalifica. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 30 dicembre 2020)grosso per le continue battute infelici sul corpo degli inquilini delVip: il Web vuole la

MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip 5', Rosalinda e Dayane separate in Casa: la fine di una grande amicizia #grandefratellovip5… - VanityFairIt : «La malinconia è un sentimento intelligente. Non la provano tutti. Chi la prova è perché non è scemo. Non mollare,… - callmetinatina : C'è da dire che il grande fratello sta facendo di tutto per rispettare le richieste di Natalia eh ?? #GFVIP - tempoweb : I Pretelli innamorati, il fratello di Pierpaolo si fidanza con una romana doc. E già pensano a Temptation Island… - MarioManca : RT @VanityFairIt: Da «L'anno che verrà» su Raiuno con Amadeus agli speciali del «Grande Fratello Vip» su Canale 5 e di «Propaganda Live» su… -