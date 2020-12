'Grande Fratello Vip 5', Pierpaolo e Giulia si abbandonano alla passione (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Se a Natale avevano fatto le prove generali sotto il vischio, adesso Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi fanno sul serio. Nella casa del ' Grande Fratello Vip 5 ' si può dire che sia nata la prima ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Se a Natale avevano fatto le prove generali sotto il vischio, adessoPretelli eSalemi fanno sul serio. Nella casa del 'Vip 5 ' si può dire che sia nata la prima ...

MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip 5', Rosalinda e Dayane separate in Casa: la fine di una grande amicizia #grandefratellovip5… - VanityFairIt : «La malinconia è un sentimento intelligente. Non la provano tutti. Chi la prova è perché non è scemo. Non mollare,… - ninofrassicaoff : Cesare Bocci stasera su Canale5 conduce 'Viaggio nella Grande Bellezza' ma DOMANI si cambia e torna ad essere Alber… - gaiacs22 : RT @ziamseyes: Le separazioni più sofferte di questo grande fratello #gfvip - _aaanto_ : RT @ziamseyes: Le separazioni più sofferte di questo grande fratello #gfvip -