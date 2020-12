Gran Galà del Calcio, i candidati per la top 11 Serie A 2019/2020 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Giunge alla decima edizione il “Gran Galà del Calcio Aic“, l’esclusivo riconoscimento organizzato dall’Assocalciatori, per premiare quello che per la stagione 2019/2020 è stato votato come l’undici ideale della Serie A. La giuria sarà formata da allenatori, arbitri, giornalisti, Ct ed ex Ct della Nazionale, ma soprattutto, dai calciatori della Serie A. Ovviamente, causa Covid-19, la serata si svolgerà in maniera differente rispetto alle edizioni passate. I candidati: Portieri Gianluigi Donnarumma (Milan), Samir Handanovic (Inter), Wojciech Szczesny (Juventus). Difensori Francesco Acerbi (Lazio), Leonardo Bonucci (Juventus), Juan Cuadrado (Juventus), Stefan De Vrij (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Robin Gosens (Atalanta), Hans Hateboer (Atalanta), ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Giunge alla decima edizione il “delAic“, l’esclusivo riconoscimento organizzato dall’Assocalciatori, per premiare quello che per la stagioneè stato votato come l’undici ideale dellaA. La giuria sarà formata da allenatori, arbitri, giornalisti, Ct ed ex Ct della Nazionale, ma soprattutto, dai calciatori dellaA. Ovviamente, causa Covid-19, la serata si svolgerà in maniera differente rispetto alle edizioni passate. I: Portieri Gianluigi Donnarumma (Milan), Samir Handanovic (Inter), Wojciech Szczesny (Juventus). Difensori Francesco Acerbi (Lazio), Leonardo Bonucci (Juventus), Juan Cuadrado (Juventus), Stefan De Vrij (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Robin Gosens (Atalanta), Hans Hateboer (Atalanta), ...

