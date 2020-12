Gran Galà del Calcio | ecco i possibili vincitori della 10ª edizione

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) DecimadeldelAIC: l’Assocalciatori ha svelato tutti i candidati ai rispettivi premi.le nomination Giunge alla 10ªil “delAIC”, l’esclusivo riconoscimento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori, per premiare quello che per la stagione 2019/2020 è stato votato come l’undici idealeSerie A: ruolo per ruolo, i più forti calciatori di un’ipotetica super squadra dell’anno, oltre al calciatore topstagione. Sarà dedicato spazio anche ad altre speciali sezioni: l’allenatore, l’arbitro e la squadra, che si sono maggiormente distinti nell’ultimo campionato. Ad indicare queste fantastiche formazioni, una giuria d’eccezione formata ...