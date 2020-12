Governo, sondaggio Euromedia: per 34% degli italiani durerà pochi mesi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Nelle ultime settimane, il Governo ha subito delle critiche anche da soggetti della sua stessa maggioranza e, in particolare, dagli esponenti di Italia Viva, secondo i quali non c'è più fiducia tra maggioranza e premier e, se questo problema non dovesse essere risolto, il Governo può considerarsi finito. Affermazioni che trovano la condivisione di quasi la metà degli intervistati di un sondaggio di Euromedia Research, e, in modo trasversale, tra gli elettori di tutti i partiti, a esclusione di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. A causa di queste tensioni, l'elettorato si divide sull'ipotetica durata del Governo. Se da un lato, un terzo (il 34,8% degli intervistati crede che questo Governo durerà solo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Nelle ultime settimane, ilha subito delle critiche anche da soggetti della sua stessa maggioranza e, in particolare, dagli esponenti di Italia Viva, secondo i quali non c'è più fiducia tra maggioranza e premier e, se questo problema non dovesse essere risolto, ilpuò considerarsi finito. Affermazioni che trovano la condivisione di quasi la metàintervistati di undiResearch, e, in modo trasversale, tra gli elettori di tutti i partiti, a esclusione di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. A causa di queste tensioni, l'elettorato si divide sull'ipotetica durata del. Se da un lato, un terzo (il 34,8%intervistati crede che questosolo ...

