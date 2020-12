**Governo: Gualtieri, 'firmato decreto attuativo su credito imposta per sponsor società sportive'** (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro Spadafora abbiamo firmato il decreto attuativo sul credito d'imposta per gli sponsor delle società sportive. Una misura importante e attesa che attraendo nuovi sponsor e fidelizzando gli esistenti aiuterà il mondo dello sport". Ad annunciarlo in un tweet è il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro Spadafora abbiamoilsuld'per glidelle. Una misura importante e attesa che attraendo nuovie fidelizzando gli esistenti aiuterà il mondo dello sport". Ad annunciarlo in un tweet è il ministro dell'Economia, Roberto

