Governo | Conte | “Renzi? Gli ultimatum non appartengono al mio bagaglio politico Non sono alla ricerca di altre maggioranze”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Glinonal mioculturale efuori dlogica degliper attitudine personale, culturale e politica. Ioper il dialogo e confronto e trovare una sintesi superiore per il bene del Paese”. Lo ha detto Giuseppereplicando alle critiche e alle pressioni di Italia Viva, nel corso della conferenza di fine anno organizzata a Villa Madama. “Il sottoscritto non vadiin Parlamento e lavora con la maggioranza che ha e crede nella sintesi che può scaturire dal dialogo. Lavoro per svolgere questo compito con disciplina e onore, non sto pensando a fare una lista o fare una campagna ...