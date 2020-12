Google testa la raccolta di video brevi da TikTok e Instagram (Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Foto: Google)Gli utenti di Google Discover potrebbero incontrare una nuova sezione dedicata ai video brevi all’interno del loro feed personalizzato creato dal raccoglitore di Big G. La novità fa parte di un test che il colosso di Mountain View ha iniziato a condurre e riguarda i contenuti video provenienti da piattaforme social come TikTok e Instagram. Come avviene per le notizie, anche i video brevi più popolari verranno inseriti in una sezione dedicata in modo che gli utenti possano guardarli senza abbandonare la piattaforma di Big G. Nulla a che vedere con le Storie di Google che permettono ai partner editoriali come Forbes, Usa Today, Vice, Now This, Bustle, Thrillist e altri di pubblicare dei ... Leggi su wired (Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Foto:)Gli utenti diDiscover potrebbero incontrare una nuova sezione dedicata aiall’interno del loro feed personalizzato creato dal raccoglitore di Big G. La novità fa parte di un test che il colosso di Mountain View ha iniziato a condurre e riguarda i contenutiprovenienti da piattaforme social come. Come avviene per le notizie, anche ipiù popolari verranno inseriti in una sezione dedicata in modo che gli utenti possano guardarli senza abbandonare la piattaforma di Big G. Nulla a che vedere con le Storie diche permettono ai partner editoriali come Forbes, Usa Today, Vice, Now This, Bustle, Thrillist e altri di pubblicare dei ...

La funzione ha l'obiettivo di aggregare su Google Discover i mini filmati pubblicate sulle piattaforme social. Al via la fase di sperimentazione ...

Nel 2021 in Google si torna in ufficio a condizioni particolari

Nel 2021 Google ha proposto di tornare in ufficio a condizioni particolari, ecco la formula del Collaboration Days ...

La funzione ha l'obiettivo di aggregare su Google Discover i mini filmati pubblicate sulle piattaforme social. Al via la fase di sperimentazione ...Nel 2021 Google ha proposto di tornare in ufficio a condizioni particolari, ecco la formula del Collaboration Days ...