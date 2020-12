Gli scienziati suonano una musica d’insieme | devono ascoltarsi | ma senza presunzione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ho ricevuto severi commenti per alcuni post contenenti qualche critica nei confronti dei fisici: sono stato accusato di “parlar male” di altre scienze, di essere invidioso del loro successo. La colpa di questi fraintendimenti è solo mia: ho date per scontate alcune premesse. Le premesse sono che certidipingono la propria scienza come dura e predittiva e definiscono altre scienze come molli e descrittive, implicando che siano di dignità inferiore. Un astrofisico è arrivato ad affermare che, con l’astrobiologia, finalmente si spiegherà in termini “quantitativi” l’origine della vita. Questa posizione si riassume nella famosa frase di Ernest Rutherford: “Nella scienza c’è solo la fisica, tutto il resto è collezione di francobolli”. Un’opinione che ha portato Zichichi ad affermare che l’evoluzione non sia una scienza. Questa convinzione permane in certi ambiti ...