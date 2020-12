Gli egiziani ammettono che Regeni era pedinato ma fanno finta di non sapere chi lo ha torturato e ucciso. Per il Cairo le conclusioni dell’inchiesta italiana sono basate su false conclusioni illogiche (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Il Procuratore generale ha annunciato che per il momento non c’è alcuna ragione per intraprendere procedure penali circa l’uccisione, il sequestro e la tortura della vittima Giulio Regeni, in quanto il responsabile resta sconosciuto”. E’ quanto ribadisce in un comunicato la Procura generale egiziana in merito alla morte del ricercatore italiano Giulio Regeni, per la quale, il 10 dicembre scorso (leggi l’articolo), la Procura di Roma aveva chiuso le indagini contro agenti dei Servizi egiziani. Il Procuratore del Cairo Hamada Al Sawi torna a ribadire di aver “incaricato le parti cui è affidata l’inchiesta di proseguire le ricerche per identificare” i responsabili ma “esclude ciò che è stato attribuito a quattro ufficiali della Sicurezza nazionale a proposito di questo caso”. “Vista la morte degli accusati, non c’è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Il Procuratore generale ha annunciato che per il momento non c’è alcuna ragione per intraprendere procedure penali circa l’uccisione, il sequestro e la tortura della vittima Giulio, in quanto il responsabile resta sconosciuto”. E’ quanto ribadisce in un comunicato la Procura generale egiziana in merito alla morte del ricercatore italiano Giulio, per la quale, il 10 dicembre scorso (leggi l’articolo), la Procura di Roma aveva chiuso le indagini contro agenti dei Servizi. Il Procuratore delHamada Al Sawi torna a ribadire di aver “incaricato le parti cui è affidata l’inchiesta di proseguire le ricerche per identificare” i responsabili ma “esclude ciò che è stato attribuito a quattro ufficiali della Sicurezza nazionale a proposito di questo caso”. “Vista la morte degli accusati, non c’è ...

