Gli autotrasportatori contro il governo | “Abbandonati durante le feste tra file | gelo e disservizi”

Leggi su ilparagone

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tra i tanti settori che in questi giorni ha deciso di alzare la voceunche si dimentica troppo facilmente degli italiani, c’è anche il popolo degli, costretti a fare i conti con delle festività natalizie che si sono presto trasformate in un incubo, tra mancanze di servizi a causa delle restrizioni einterminabili per chi, causa lavoro, si è trovato costretto a varcare i confini. A denunciare l’accaduto è stato in queste ore il segretario della Pmia (Piccole e Medie Imprese Autotrasporto) Roberto Galanti, che ha puntato il ditole scelte giallorosse. “Resta lecito chiedersi, senza polemica, cosa, come e se il presidente Conte, la ministra De Micheli, ile le forze politiche hanno fatto per evitare la ‘caporetto’ del settore ...