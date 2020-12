Gli Autogol omaggiano ancora il Benevento: il gran finale è giallorosso (VIDEO) (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Benevento torna protagonista nei cartoon firmati dagli “Autogol”. Il trio comico ha analizzato con la solita ironia il Natale delle big della serie A riservando particolare spazio al Benevento, protagonista di un finale tutto da godere. I giallorossi avevano già figurato all’interno delle creazioni degli Autogol sia nel corso della prima apparizione in massima serie che poche settimane fa, quando al Vigorito la Juventus fu costretta al pareggio dopo aver rinunciato alla convocazione di Cristiano Ronaldo. Di seguito il testo: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIltorna protagonista nei cartoon firmati dagli “”. Il trio comico ha analizzato con la solita ironia il Natale delle big della serie A riservando particolare spazio al, protagonista di untutto da godere. I giallorossi avevano già figurato all’interno delle creazioni deglisia nel corso della prima apparizione in massima serie che poche settimane fa, quando al Vigorito la Juventus fu costretta al pareggio dopo aver rinunciato alla convocazione di Cristiano Ronaldo. Di seguito il testo: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

L'autogol più assurdo di sempre: colpo di testa e...

Il difensore brasiliano Maicon Pereira Roque, dell'Al Nasr F.C. (Arabia Saudita), ha segnato questo autogol. Il match contro il Damac nella Premier League saudita è finito in parità sul 2-2.

