Gli animalisti contro Ibra a Sanremo: "Uccide alci per il gusto di farlo, meglio un'infermiera" (Di mercoledì 30 dicembre 2020) All'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente (AIDAA) non è piaciuta la scelta della Rai di avere Zlatan Ibrahimovic tra gli ospiti fissi. L'ente animalista ha motivato la propria posizione con una nota. Boicottare il festival di Sanremo 2021 in ogni sua forma e farlo in maniera pacifica ma rumorosa. Che la gente sappia che noi contestiamo da subito, e lo faremo da ora in avanti in ogni forma consentita, la presenza del cacciatore di alci Zlatan Ibrahimovic, del quale non contestiamo la preparazione sportiva, ma la sua scelta di Uccidere per il gusto di farlo altre creature viventi, e che per far questo si è addirittura comperato un bosco di cento ettari in Svezia In un periodo come questo sono ben altri i personaggi che ci aspettavamo Amadeus ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli animalisti Tigre della Malesia morta annegata allo zoo. È un mistero, gli animalisti: «Impossibile» Il Messaggero Feste e animali, vademecum contro botti e altri pericoli

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Le Festività sono un momento gioioso, ma non per tutti. Per gli animali possono nascondere molte insidie, a cominciare dai botti, vero e proprio incubo per la maggior parte di ...

Opera, botti di Capodanno, gli animalisti invitano le autorità a fare rispettare il divieto previsto dalla normativa intensificando i controlli

Emanuela Pagliara portavoce del Movimento animalista e delegata di Leidaa sul territorio ringrazia il Comune di Opera per la campagna di sensibilizzazione effettuata contro i botti e lancia l'iniziati ...

