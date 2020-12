Giuseppe Delicati | il medico negazionista “punito” con il taglio dello stipendio

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 30 dicembre 2020)è unche sui social aveva raccontato che che il vaccino antinfluenzale rafforza COVID-19. In un video su Facebook diceva di essersi rivolto alla ASl per chiedere lumi: “Ho fatto bene due richieste all’Asl per poter parlare dell’interazione tra vaccino antinfluenzale e COVID-19. La direttrice della ASl non mi ha ancora risposto. Si sa con certezza da un istituto del Pentagono che il Coronavirus subisce un’attivazione per mezzo del vaccino antifluenzale”. Ilera finito nel mirino dell’Ordine dei medici di Torino. Ora è arrivata la sanzione dell’Asl Torino 4, racconta la Stampa: Una sanzione disciplinare per aver diffuso sul web teorie negazioniste sull’esistenza della pandemia. E’ quanto ha deciso l’Asl Torino 4 nei confronti di, un ...