Giugni Marevivo “Per salvare il mare serve una legge”

"Stiamo lavorando a una legge, che abbiamo chiamato 'Salva mare', con la quale si chiede ai pescatori che con le reti tirano su la plastica, di portarla a terra e non ributtarla a mare. Sembra una cosa semplicissima, quasi ovvia, ma al momento non c'è alcun regolamento che lo preveda". Lo ha detto Rosalba Giugni, presidente di marevivo, intervistata da Claudio Brachino per la rubrica "Primo Piano" dell'agenzia Italpress.

ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando a una legge, che abbiamo chiamato ‘Salva marè, con la quale si chiede ai pescatori che con le reti tirano su la plastica, di portarla a terra e non ributtarla a ma ...

Marevivo: "La rimozione della posidonia spiaggiata ha convenienza sociale"

Il bilancio del progetto "rispetta il tuo capitale": sono state raccolte, a costi ambientali ridotti, circa 150 tonnellate di posidonia oceanica che ...

ROMA (ITALPRESS) – "Stiamo lavorando a una legge, che abbiamo chiamato 'Salva marè, con la quale si chiede ai pescatori che con le reti tirano su la plastica, di portarla a terra e non ributtarla a mare. Il bilancio del progetto "rispetta il tuo capitale": sono state raccolte, a costi ambientali ridotti, circa 150 tonnellate di posidonia oceanica che ...