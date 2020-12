Gismondo: “Vaccini? Ancora troppi dubbi. Ecco perché serve cautela” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Una corsa al vaccino iniziata in maniera sfrenata, rapidissima. E che però nasconde, dietro la frenesia di questi primi giorni di somministrazione, Ancora tanti interrogativi. A dirlo è la direttrice del laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze del Polo Universitario Ospedale Sacco (Milano) Maria Rita Gismondo, che intervista da Affari Italiani si è rallegrata del freno imposto dall’Ema al farmaco AstraZeneca, sul quale ha puntato l’Italia: “Improbabile che venga approvato entro gennaio? Un freno che mi rassicura. Segno di serietà nell’analizzare i dati”. Gismondo ha chiarito che al momento non si sottoporrà a vaccino a causa “di mie allergie per farmaci e alimenti, aspetterò altri farmaci”. Sui dubbi che Ancora restano riguardo la somministrazione, l’esperta ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Una corsa al vaccino iniziata in maniera sfrenata, rapidissima. E che però nasconde, dietro la frenesia di questi primi giorni di somministrazione,tanti interrogativi. A dirlo è la direttrice del laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze del Polo Universitario Ospedale Sacco (Milano) Maria Rita, che intervista da Affari Italiani si è rallegrata del freno imposto dall’Ema al farmaco AstraZeneca, sul quale ha puntato l’Italia: “Improbabile che venga approvato entro gennaio? Un freno che mi rassicura. Segno di serietà nell’analizzare i dati”.ha chiarito che al momento non si sottoporrà a vaccino a causa “di mie allergie per farmaci e alimenti, aspetterò altri farmaci”. Suicherestano riguardo la somministrazione, l’esperta ...

