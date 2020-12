Giornalisti: Conte, 'istituzioni vicine a chi sotto minaccia' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Su iniziativa del ministro Lamorgese e del sottosegretario Martella è stato riattivato l'osservatorio sui cronisti minacciati, è una questione che seguiamo con attenzione. Dobbiamo far sentire la solidarietà delle istituzioni a chi svolge la professione Giornalistica sotto minaccia". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa di fine anno. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Su iniziativa del ministro Lamorgese e delsegretario Martella è stato riattivato l'osservatorio sui cronistiti, è una questione che seguiamo con attenzione. Dobbiamo far sentire la solidarietà dellea chi svolge la professioneca". Lo ha detto il premier Giuseppenella conferenza stampa di fine anno.

Palazzo_Chigi : Domani, mercoledì 30 dicembre, alle ore 11, avrà luogo la conferenza stampa di fine anno del Presidente… - ricpuglisi : Cari #FacciamoRete, potete chiedere al vostro capetto @MPSkino che cosa pensa del fatto che i video dell'AUGUSTO… - Elisabetta0404 : Conf. Stampa di fine anno - praticamente tutti i giornalisti ringraziano Conte per l’orario dell’incontro. Non sann… - Ventura_Stefano : I giornalisti che continuano a ringraziare Conte per la conferenza stampa. E’ imbarazzante. Sveglia, non è il Re So… - prodico94 : RT @DomeDellaValle: Il livello della democrazia italiana è molto ben rappresentato dai giornalisti che ringraziano #Giuseppi per una confer… -