Giorgia Meloni garantisce: “Fratelli d’Italia non è alleato di Conte” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) ROMA – . Proprio così. L’ex ministra si è vista costretta a fare alcune precisazioni sulla sua pagina Facebook, che riportiamo integralmente qui di seguito: “Tra le improbabili ricostruzioni che leggo oggi sulla stampa ce n’è una che mi ha particolarmente colpito. La curiosa tesi sarebbe, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Meloni chiede che fine ha fatto il decreto aprile Giorgia Meloni Contesta i provvedimenti del governo sul Contenimento del Covid Meloni dice no a un governo di unità nazionale Giorgia Meloni chiede le elezioni Salvini e Meloni sullo scostamento di bilancio mettono dei paletti Meloni attacca ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) ROMA – . Proprio così. L’ex ministra si è vista costretta a fare alcune precisazioni sulla sua pagina Facebook, che riportiamo integralmente qui di seguito: “Tra le improbabili ricostruzioni che leggo oggi sulla stampa ce n’è una che mi ha particolarmente colpito. La curiosa tesi sarebbe, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::chiede che fine ha fatto il decreto aprilesta i provvedimenti del governo sulnimento del Coviddice no a un governo di unità nazionalechiede le elezioni Salvini esullo scostamento di bilancio mettono dei palettiattacca ...

webmagazine24 : Giorgia Meloni garantisce: 'Fratelli d'Italia non è alleato di Conte' - souhami69 : @GiorgiaMeloni E poi e poi sarà come morire.....Giorgia (la cantante) .ma la meloni canta fuori dal coro e dispersa o disperata. - Maurizi32833831 : @GiorgiaMeloni Grandissima Giorgia Meloni! - ros_raff : RT @Libero_official: Silvio #Berlusconi contro i suoi alleati: 'Compagni di strada inadeguati. #Renzi favorevole a un governo con noi, ma #… - gattogigiola : E fa benissimo.??????Silvio Berlusconi, lo sfogo: 'Renzi favorevole a un governo con noi, ma la Meloni dice sempre no' -