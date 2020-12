Ginocchiata a una bambina in strada la sera di Natale | il ciclista che sconvolge il Belgio | rischia una fine tremenda | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Un cicloamatore belga ladi, durante una pedalata in campagna in mezzo alla neve, ha travolto unaspintonandola e dandole una. La bimba non si è fatta nulla. Ma la storia, diventata virale grazie ad un video che ha spopolato sui social e che ha fatto in modo di individuare il colpevole, ha creato un caso nazionale. La Procura di Verviers, in Vallonia dove è avvenuto l'incidente, la regione francofona del, ha aperto un fascicolo nei confronti di un sessantunenne con figli e nipoti il cui nome e cognome per ora sono noti solo all'autorità giudiziaria. L'uomo da giorni però è bersaglio di raffiche di insulti e minacce di ogni genere indirizzate a lui nonostante il nome non sia uscito. La procura comunque procede nei suoi confronti per aggressione e ...