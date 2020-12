GFVip, il rifiuto di Tommaso Zorzi fa piangere Stefania Orlando (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Chiusi da più di 100 giorni all’interno della casa del Grande Fratello Vip, i vipponi iniziano a soffrire la lontananza dalla realtà e i malumori sono sempre più frequenti. In questi giorni, la produzione ha assegnato diversi compiti e giochi agli inquilini, anche per far trascorrere loro delle vacanze natalizie sere. Tuttavia, tra Tommaso Zorzi L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Chiusi da più di 100 giorni all’interno della casa del Grande Fratello Vip, i vipponi iniziano a soffrire la lontananza dalla realtà e i malumori sono sempre più frequenti. In questi giorni, la produzione ha assegnato diversi compiti e giochi agli inquilini, anche per far trascorrere loro delle vacanze natalizie sere. Tuttavia, traL'articolo

Nunzia35694556 : RT @tutticomemily: Il passo di Single Ladies non può essere sbagliato mai, mi rifiuto, questa è cultura generale. Si cresce facendo quel pa… - cho_riflettuto : RT @tutticomemily: Il passo di Single Ladies non può essere sbagliato mai, mi rifiuto, questa è cultura generale. Si cresce facendo quel pa… - daisyoxeye_ : RT @tutticomemily: Il passo di Single Ladies non può essere sbagliato mai, mi rifiuto, questa è cultura generale. Si cresce facendo quel pa… - tutticomemily : Il passo di Single Ladies non può essere sbagliato mai, mi rifiuto, questa è cultura generale. Si cresce facendo qu… - Merypillow : Giacomo: 'lo sai come li freghiamo? Facciamo tutti i balletti di tik tok che li sappiamo già. Ce ancora così, il ba… -