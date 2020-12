Gf Vip | Natalia Paragoni e Andrea Zelletta | la versione ‘cambia’ | cos’è successo

Leggi su altranotizia

(Di mercoledì 30 dicembre 2020)ed, al Gf Vip non si parla d’altro: laall’improvviso, dopo il confrontodopo il confrontoIl casocontinua a tenere banco per quel che riguarda ciò che sta succedendo al Grande Fratello Vip. La discussione, sui social soprattutto, diventa sempre più accesa. Allo stesso tempo, tuttavia,è andato un po’ in crisi dopo l’ultimo confronto cone svela: “Non sapevo del chiacchiericcio”. Quindi, a ...