GF Vip, Bettarini denuncia la produzione del reality (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’ex marito di Simona ventura ha intrapreso una causa, con la produzione del Grande Fratello Vip, contro il provvedimento adottato contro di lui per la presunta bestemmia, che ha decretato l’espulsione dalla Casa Stefano Bettarini evidenzia che non viene più chiamato nei programmi proprio per questa denuncia presentata. Insomma, si prefigura una lunga battaglia legale GF Vip, Stefano Bettarini: una squalifica fra le polemiche Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’ex marito di Simona ventura ha intrapreso una causa, con ladel Grande Fratello Vip, contro il provvedimento adottato contro di lui per la presunta bestemmia, che ha decretato l’espulsione dalla Casa Stefanoevidenzia che non viene più chiamato nei programmi proprio per questapresentata. Insomma, si prefigura una lunga battaglia legale GF Vip, Stefano: una squalifica fra le polemiche Articolo completo: dal blog SoloDonna

SaCe86 : Stefano Bettarini contro il #GFVip: “Sono in causa”. E rivela dettagli sul contratto - infoitcultura : Stefano Bettarini dopo l’espulsione da Grande Fratello Vip, rivelazione inaspettata “ho fatto causa e ora nessuna t… - infoitcultura : GF Vip, il duro affondo di Stefano Bettarini: “Due pesi e due misure” - infoitcultura : Stefano Bettarini contro il GF Vip: “Sono in causa”. E rivela dettagli sul contratto - infoitcultura : Bettarini passa alle vie legali contro il Grande Fratello Vip: 'Siamo in causa' -