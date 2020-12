GF Vip, anticipazione bomba per Capodanno: Tommaso Zorzi lo farà in diretta (Di mercoledì 30 dicembre 2020) durante la puntata in onda giovedì 31 dicembre. Manca sempre meno alla notte di Capodanno e, per la prima volta in assoluto, Canale 5 ha deciso di affidarla ai vipponi del GF Vip! Una puntata speciale, in cui non ci saranno nomination e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 30 dicembre 2020) durante la puntata in onda giovedì 31 dicembre. Manca sempre meno alla notte die, per la prima volta in assoluto, Canale 5 ha deciso di affidarla ai vipponi del GF Vip! Una puntata speciale, in cui non ci saranno nomination e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

peppe844 : #gfvip2020 #GFVIP GF Vip, clamorosa anticipazione: accadrà in casa la notte di Capodanno - infoitcultura : GF Vip, clamorosa anticipazione: accadrà in casa la notte di Capodanno - martina11636775 : Ma qualche anticipazione per capodanno i vip che sono fuori rimaranno in studio? #gregorelli -