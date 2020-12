GF Vip, Andrea Zelletta sul presunto tradimento di Natalia: la decisione inevitabile (Di giovedì 31 dicembre 2020) Nel corso del daytime di oggi del GF Vip, Andrea Zelletta è ritornato a parlare del presunto tradimento di Natalia: l’inevitabile decisione. In questi ultimi giorni, c’è da ammetterlo, non facciamo altro che domandarcelo: Natalia Paragoni ha realmente tradito Andrea Zelletta? È proprio questa la bomba che Dayane Mello, dopo il regalo e bigliettino misterioso L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 31 dicembre 2020) Nel corso del daytime di oggi del GF Vip,è ritornato a parlare deldi: l’. In questi ultimi giorni, c’è da ammetterlo, non facciamo altro che domandarcelo:Paragoni ha realmente tradito? È proprio questa la bomba che Dayane Mello, dopo il regalo e bigliettino misterioso L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

blogtivvu : “Se Natalia Paragoni mi ha tradito per me è finita!”, Andrea Zelletta perentorio al #GFVip - infoitcultura : Gf Vip: Andrea Zellette si scaglia contro Natalia Paragoni “Sei folle” - infoitcultura : GF Vip, Andrea Zelletta ritratta sul presunto tradimento della fidanzata: 'Non lo sapevo' - s_tef : RT @Mr_Carloman: Andrea Zenga che continua a lamentarsi che questo spettacolo di capodanno è solo per alcuni vip... amore fattele due doman… - Mr_Carloman : Andrea Zenga che continua a lamentarsi che questo spettacolo di capodanno è solo per alcuni vip... amore fattele du… -