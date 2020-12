GF Vip 5 | Pretelli e Salemi si baciano appassionatamente

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Giuliae PierpaoloDal bacio sotto il vischio, al bacio in vasca, nella piscina. Tra Pierpaoloe Giuliaquesta volta l’avvicinamento è scattato senza stratagemmi della macchina organizzativa del programma ma spontaneamente. In mezzo al lungo e appassionato scambio di effusioni, i due sono stati di poche parole. “Però sto bene, sono felice“ ha chiosato la, cui ha fatto eco Pierpaolo con un semplice: “Anch’io sono felice“. I due vipponi sembrerebbero piacersi ma il tempismo della nascita di questa ‘liaison’ è un tantino discutibile. Il vippone, a poche settimane dal forfait dato da Elisabetta Gregoraci al reality, ha rivolto dei pensieri alla sua ex Ariadna Romero e contestualmente ha iniziato a nutrire una simpatia per la italo persiana. La ...