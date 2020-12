‘Gf Vip 5’, Cristiano Malgioglio confessa cosa ne pensa (davvero) di Dayane Mello, Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, poi lancia una frecciatina a Maria Teresa Ruta (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Personaggio iconico, stile eccezionale e due edizioni del Grande Fratello Vip alle spalle: Cristiano Malgioglio, si è raccontato a Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Il cantautore italiano, durante l’intervista, ha confessato cosa ne pensa davvero di alcuni dei compagni di viaggio conosciuti durante l’esperienza nel game show di Canale 5. “Lo scriva a caratteri cubitali: meglio venti giorni da lupa che tre mesi da chihuahua!”. Ha esordito così Cristiano, che in qualche modo si ritiene il vincitore di questa edizione: In pochi avrebbero avuto il mio stesso coraggio ed è per questo che il reality di Canale 5 è un po’ come se l’avessi vinto io. Del resto in quanti avrebbero avuto la forza di tornare a fare i concorrenti dopo essere stati anche opinionisti ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Personaggio iconico, stile eccezionale e due edizioni del Grande Fratello Vip alle spalle:, si è raccontato a Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Il cantautore italiano, durante l’intervista, hatonedi alcuni dei compagni di viaggio conosciuti durante l’esperienza nel game show di Canale 5. “Lo scriva a caratteri cubitali: meglio venti giorni da lupa che tre mesi da chihuahua!”. Ha esordito così, che in qualche modo si ritiene il vincitore di questa edizione: In pochi avrebbero avuto il mio stesso coraggio ed è per questo che il reality di Canale 5 è un po’ come se l’avessi vinto io. Del resto in quanti avrebbero avuto la forza di tornare a fare i concorrenti dopo essere stati anche opinionisti ...

