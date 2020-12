Germania Olanda Belgio e Spagna sospese le vaccinazioni – Quando i Negazionisti non si arrendono (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ci segnalano una Catena di S. Antonio con tante bandierine (che renderebbe orgoglioso lo Sheldon Cooper di “Divertiamoci con le Bandiere”) dal titolo Germania Olanda Belgio e Spagna sospese le vaccinazioni !!! Ovviamente, il solito esempio di infodemia. Partiamo dalle basi: la notizia è una bufala, il piano vaccinale non è stato sospeso in nessuno di questi paesi. Nessuna vaccinazione sospesa Anzi: sappiamo per certo che la Germania proprio per evitare ulteriori dilungamenti ha negoziato l’acquisto oltre fornitura UE di ulteriori trenta milioni di dosi del vaccino Pfizer-Biontech. Imprimendo così una decisa accelerata al piano vaccini rispetto a nazioni, come l’Italia, che almeno per ora si atterranno alle dosi gradualmente spedite in percentuale per ogni stato ... Leggi su bufale (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ci segnalano una Catena di S. Antonio con tante bandierine (che renderebbe orgoglioso lo Sheldon Cooper di “Divertiamoci con le Bandiere”) dal titolole!!! Ovviamente, il solito esempio di infodemia. Partiamo dalle basi: la notizia è una bufala, il piano vaccinale non è stato sospeso in nessuno di questi paesi. Nessuna vaccinazione sospesa Anzi: sappiamo per certo che laproprio per evitare ulteriori dilungamenti ha negoziato l’acquisto oltre fornitura UE di ulteriori trenta milioni di dosi del vaccino Pfizer-Biontech. Imprimendo così una decisa accelerata al piano vaccini rispetto a nazioni, come l’Italia, che almeno per ora si atterranno alle dosi gradualmente spedite in percentuale per ogni stato ...

