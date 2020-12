Germania nella bufera Covid: 1.129 morti nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Le cose vanno male e le autorità tedesche sono pronte a misure ancora più stringenti. C'è stato un picco di decessi in Germania a causa del Covid. Per la prima volta in 24 ore sono stati superati i ... Leggi su globalist (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Le cose vanno male e le autorità tedesche sono pronte a misure ancora più stringenti. C'è stato un picco di decessi ina causa del. Per la prima volta in 24 ore sono stati superati i ...

fleinaudi : Proposta operativa. Da domani la Protezione Civile inserisca un nuovo dato nella tabella giornaliera sulla pandemia… - borghi_claudio : Il mio intervento ieri notte in commissione nella fantastica supersintesi dei resoconti parlamentari per cui si rac… - globalistIT : Ecco gli ultimi dati. Terribili - PaolaDiCaro : @MatematriX_ @theclnitti @EdoardoBuffoni Ok, immensi applausi alla Germania (che nella seconda ondata ha gestito ma… - KikiBenigno : Qui in Uk siamo nella ??. E questi dati della Germania sono tristi e demoralizzanti. Lo so e lo capisco che è diffic… -