Genova, paziente positivo per 250 giorni. Bassetti: "Situazione mai vista" (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Gerry Freda Per il virologo Matteo Bassetti, tale caso di positività tanto prolungata sarebbe un unicum nella letteratura scientifica internazionale Ieri sera, a Genova, il professore Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del locale ospedale San Martino nonché docente di Malattie infettive all'Università cittadina, ha dato la notizia del caso di un paziente Covid risultato ininterrottamente positivo per "250 giorni". Un soggetto ricoverato presso la stessa clinica sarebbe stato infatti affetto dall'infezione per oltre 8 mesi, equivalenti a un vero e proprio record. Il paziente in questione non sarebbe però sopravvissuto a tale prolungata condizione di positività al coronavirus. La notizia relativa al medesimo degente è stata ...

