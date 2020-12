GENOA-MILAN: il gol di Kalulu che vale la parità / Milan News (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Milan News - Il gol del pareggio di Kalulu di GENOA-Milan è arrivato nei minuti finali ed è valso il pareggio. Riecco il gol nella video News. Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 30 dicembre 2020)- Il gol del pareggio didiè arrivato nei minuti finali ed è valso il pareggio. Riecco il gol nella video. Pianeta

Glongari : #Genoa idea #Lammers dall’#Atalanta se dovesse partire #Scamacca che piace al #Milan @AlfredoPedulla @tvdellosport - maio_pie : @VlnN94 0-3 con il Genoa 4-2 a Firenze 4-2 contro il Milan e un anno giocato di merda con esso - PianetaMilan : #VIDEO #GENOAMILAN: il gol di #Kalulu che vale la parità / #Milan #News - tomasonidiego : RT @86_longo: ?? #Krunic piace a #Torino e #Genoa ma il #Milan non lo considera sul mercato ? ?? Potrebbe andare via solo per un'offerta da… - infoitsport : Calciomercato Milan – Krunic, proposta del Genoa | News -