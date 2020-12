Gelo siberiano | quando il BURAN fa rotta sull’Italia

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il periodo natalizio risulta spesso mite e non è quasi mai propizio per gli eventi die neve. Quest’anno sta facendo in parte eccezione con la grande nevicata che ha interessato la Val Padana nella giornata di lunedì 28 dicembre. Bisogna tornare indietro di 24 anni per una delle più rilevanti irruzioni russo-siberiane mai avvenute negli ultimi decenni, appena dopo il Natale. I rigidi venti delle steppe invasero prima l’Europa Centro-Orientale a Natale con l’Italia che venne contestualmente raggiunta da una depressione dalla Spagna.estremo,arriva dalla SiberiaFu proprio questo vortice a favorire il richiamo gelido, in moto retrogrado lungo il bordo orientale dell’anticiclone russo-scandinavo in successivo spostamento sul cuore dell’Europa. Una dinamica davvero da manuale, con il grande freddo che andò a tracimare in ...