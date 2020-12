Garanzia Campania Bond, al via il quinto slot per complessivi 21,5 milioni di euro (Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Teleborsa) – Al via la quinta emissione di MiniBond per 21,5 milioni di euro, realizzata da 9 Pmi campane per finanziare i rispettivi programmi di sviluppo e crescita nel territorio regionale, attraverso Garanzia Campania Bond, lo strumento di finanza innovativa promosso dalla Regione Campania tramite la società in house Sviluppo Campania. Il programma, che prevede l’emissione di titoli obbligazionari per complessivi 148 milioni di euro, è stato avviato lo scorso 9 aprile con la prima emissione di MiniBond per 21,5 milioni di euro da parte di otto Pmi campane e integrato da un secondo closing di 23,75 milioni di euro ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Teleborsa) – Al via la quinta emissione di Miniper 21,5di, realizzata da 9 Pmi campane per finanziare i rispettivi programmi di sviluppo e crescita nel territorio regionale, attraverso, lo strumento di finanza innovativa promosso dalla Regionetramite la società in house Sviluppo. Il programma, che prevede l’emissione di titoli obbligazionari per148di, è stato avviato lo scorso 9 aprile con la prima emissione di Miniper 21,5dida parte di otto Pmi campane e integrato da un secondo closing di 23,75di...

Giornaleditalia : Cdp, Garanzia Campania Bond: al via il quinto slot per complessivi 21,5 milioni di euro da parte di 9 PMI del terri… - Affaritaliani : CDP, al via quinto slot di Garanzia Campania Bond per €21,5mln da 9 PMI locali - ITALICOM1 : Garanzia Campania Bond: al via il quinto slot per complessivi 21,5 milioni di euro da parte di 9 PMI del territorio - MediocreditoC : ??#GaranziaCampaniaBond partita la 5^ emissione per 21,5 mln € per programmi di #sviluppo e #crescita di 9 #Pmi dell… - theRealAcDiS : Una garanzia nella discografia partenopea! ?? #DisProduction. ?? ?? Vittorio Bachelet - Orta di Atella, Campania ?? 39… -

Ultime Notizie dalla rete : Garanzia Campania Garanzia Campania Bond, al via il quinto slot per complessivi 21,5 milioni di euro Il Messaggero Garanzia Campania Bond, al via il quinto slot per complessivi 21,5 milioni di euro

Prosegue il programma di emissioni di Minibond da 148 milioni di euro per supportare i progetti di crescita delle imprese campane. Cassa Depositi e Prestiti e Mediocredito Centrale anchor investor del ...

Conte: ‘se non si rispetta cronoprogramma recovery si ferma, serve clausola salvaguardia’

Roma, 30 dic. (Adnkronos) – “Occorre anche porsi il problema di una clausola di salvaguardia perchè come ha ricordato anche il commissario Gentiloni il meccanismo europeo funziona con erogazioni semes ...

Prosegue il programma di emissioni di Minibond da 148 milioni di euro per supportare i progetti di crescita delle imprese campane. Cassa Depositi e Prestiti e Mediocredito Centrale anchor investor del ...Roma, 30 dic. (Adnkronos) – “Occorre anche porsi il problema di una clausola di salvaguardia perchè come ha ricordato anche il commissario Gentiloni il meccanismo europeo funziona con erogazioni semes ...