Garanzia Campania Bond: al via il quinto slot per complessivi 21,5 milioni da parte di 9 PMI del territorio. Prosegue il programma di ... (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Al via oggi la quinta emissione di MiniBond per 21,5 milioni di euro, realizzata da 9 PMI campane per finanziare i rispettivi programmi di sviluppo e crescita nel territorio regionale, attraverso ... Leggi su gazzettadinapoli (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Al via oggi la quinta emissione di Miniper 21,5di euro, realizzata da 9 PMI campane per finanziare i rispettivi programmi di sviluppo e crescita nelregionale, attraverso ...

Giornaleditalia : Cdp, Garanzia Campania Bond: al via il quinto slot per complessivi 21,5 milioni di euro da parte di 9 PMI del terri… - Affaritaliani : CDP, al via quinto slot di Garanzia Campania Bond per €21,5mln da 9 PMI locali - ITALICOM1 : Garanzia Campania Bond: al via il quinto slot per complessivi 21,5 milioni di euro da parte di 9 PMI del territorio - MediocreditoC : ??#GaranziaCampaniaBond partita la 5^ emissione per 21,5 mln € per programmi di #sviluppo e #crescita di 9 #Pmi dell… - theRealAcDiS : Una garanzia nella discografia partenopea! ?? #DisProduction. ?? ?? Vittorio Bachelet - Orta di Atella, Campania ?? 39… -