Galli: "Non ne siamo fuori. Medici che non si vaccinano? Cambino mestiere' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) "Non ne siamo fuori, il vaccino ci aiuterà a venirne fuori ma con i tempi lunghi della campagna. Dobbiamo quindi continuare a mantenere le cautele del caso". Lo dice Massimo Galli , direttore delle ... Leggi su fanpage (Di mercoledì 30 dicembre 2020) "Non ne, il vaccino ci aiuterà a venirnema con i tempi lunghi della campagna. Dobbiamo quindi continuare a mantenere le cautele del caso". Lo dice Massimo, direttore delle ...

fanpage : Il professor Galli ci va giù pesante contro i medici che si oppongono al #vaccinoCovid - LPincia : RT @AlessandraOdri: E' vero che quest'anno l'oroscopo 2021 non lo farà Paolo Fox e che bisogna rivolgersi al prof. Galli o a Roberto Burion… - Destradipopolo : #GALLI DURO CON I #NOVAX: “O CONVINCI O COSTRINGI” E SUI MEDICI SCETTICI SULLE VACCINAZIONI: “CAMBINO MESTIERE, NO… - EffettoFrank : RT @AlessandraOdri: E' vero che quest'anno l'oroscopo 2021 non lo farà Paolo Fox e che bisogna rivolgersi al prof. Galli o a Roberto Burion… - AlessandraOdri : RT @AlessandraOdri: E' vero che quest'anno l'oroscopo 2021 non lo farà Paolo Fox e che bisogna rivolgersi al prof. Galli o a Roberto Burion… -