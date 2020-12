Fuochi d’artificio: allarme per la “Bomba Covid”, i consigli dell’artificiere della Polizia (video) (Di mercoledì 30 dicembre 2020) A poche ore dal Capodanno, si infittiscono i sequestri di Fuochi d’artificio illegali. Quest’anno la “Bomba Covid” è il botto più ricercato nel mercato clandestino. Come la “Bomba Maradona” degli anni passati, rischia di provocare danni devastanti. Da qui l’appello di Polizia e istituzioni. Fuochi d’artificio, ora c’è la Bomba Covid Proprio per questo il canale youtube della Polizia di Stato ha diffuso i consigli di un artificiere su come identificare i botti a norma. Un video tutorial molto breve e molto semplice. Collaborazione tra forze dell’ordine, cittadini e negozi autorizzati alla vendita dei Fuochi d’artificio ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 30 dicembre 2020) A poche ore dal Capodanno, si infittiscono i sequestri diillegali. Quest’anno la “” è il botto più ricercato nel mercato clandestino. Come la “Maradona” degli anni passati, rischia di provocare danni devastanti. Da qui l’appello die istituzioni., ora c’è laProprio per questo il canale youtubedi Stato ha diffuso idi un artificiere su come identificare i botti a norma. Untutorial molto breve e molto semplice. Collaborazione tra forze dell’ordine, cittadini e negozi autorizzati alla vendita dei...

