Fu arrestato per spaccio, il 39enne Piscopo torna in libertà (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoEra stato arrestato per spaccio di stupefacenti il 20 luglio 2019 mentre stava già scontando una pena definitiva per altri reati, oggi Giovanni Piscopo è stato scarcerato. Il pluripregiuticato beneventano di 39 anni all'epoca dei fatti fu sottoposto alla misura di sicurezza detentiva della casa lavoro dopo essere stato dichiarato delinquente abituale. Lo scorso 20 dicembre Piscopo era stato scarcerato dalla casa lavoro e sottoposto alla libertà vigilata ma, pochi giorni dopo, il 28 dicembre, la Questura di Benevento lo aveva sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari ancora pendenti per il reato di spaccio. Oggi, in seguito all'istanza del suo avvocato Luca Russo del foro di Benevento, la Corte di Appello di Napoli ha revocato ogni ...

