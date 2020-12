Fratelli Caputo: cosa succederà nella prossima puntata, la terza. Le anticipazioni (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Fratelli Caputo: cosa succederà nella prossima puntata, la terza cosa succederà nella prossima puntata della fiction Fratelli Caputo, la terza, in onda mercoledì prossimo (6 gennaio 2020) su Canale 5? Vediamolo insieme. Alberto continuerà ad essere tormentato dai problemi in comune e scoprirà assieme a sua moglie Patrizia, il segreto custodito dal figlio Andrea. Il ragazzo, fino ad ora, non si è mai esposto più di tanto con i suoi genitori, ai quali avrebbe nascosto una sua grande passione. Le anticipazioni della terza puntata di Fratelli ... Leggi su tpi (Di mercoledì 30 dicembre 2020), ladella fiction, la, in onda mercoledì prossimo (6 gennaio 2020) su Canale 5? Vediamolo insieme. Alberto continuerà ad essere tormentato dai problemi in comune e scoprirà assieme a sua moglie Patrizia, il segreto custodito dal figlio Andrea. Il ragazzo, fino ad ora, non si è mai esposto più di tanto con i suoi genitori, ai quali avrebbe nascosto una sua grande passione. Ledelladi...

