Fratelli Caputo: anticipazioni terza puntata di mercoledì 6 gennaio 2021 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Fratelli Caputo - Cesare Bocci e Nino Frassica Claudia Mori, con la sua Ciao Ragazzi! e il contributo di Regione Puglia, Unione Europea e Apulia Film Commission, ha realizzato le quattro prime serate di Fratelli Caputo, la nuova fiction di Canale 5 ambientata proprio in Puglia. Dietro la macchina da presa Alessio Inturri, regista che nell’epoca d’oro della Ares Film firmò per Mediaset Furore – Il Vento della Speranza, Sangue Caldo, L’Onore e il rispetto 3, Il Peccato e la Vergogna, Caterina e le sue Figlie e Rodolfo Valentino – La Leggenda. A seguire tutte le anticipazioni della fiction, aggiornate di episodio in episodio. L’esproprio del terreno di Agata, per Nino e suo fratello, perde di significato di fronte all’arrivo di Franca, la madre di Alberto. I toni con Agata si fanno subito ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 30 dicembre 2020)- Cesare Bocci e Nino Frassica Claudia Mori, con la sua Ciao Ragazzi! e il contributo di Regione Puglia, Unione Europea e Apulia Film Commission, ha realizzato le quattro prime serate di, la nuova fiction di Canale 5 ambientata proprio in Puglia. Dietro la macchina da presa Alessio Inturri, regista che nell’epoca d’oro della Ares Film firmò per Mediaset Furore – Il Vento della Speranza, Sangue Caldo, L’Onore e il rispetto 3, Il Peccato e la Vergogna, Caterina e le sue Figlie e Rodolfo Valentino – La Leggenda. A seguire tutte ledella fiction, aggiornate di episodio in episodio. L’esproprio del terreno di Agata, per Nino e suo fratello, perde di significato di fronte all’arrivo di Franca, la madre di Alberto. I toni con Agata si fanno subito ...

alexrussof : non io che ho creato una playlist con dentro solo la canzone di riccardo nei fratelli caputo...no ma figuratevi se… - GiusyPoppi : RT @GiusyPoppi: Ma quanto è bella la fiction 'Fratelli Caputo 'Ben fatta ,recitata da Dio da tutti gli attori ,tempi ritmo giusto ,scritta… - brun_montesano : Stasera, in ricordo di Anna e Francesco, un evento musicale con Ludovico Franco, Flaminia Carocci e i fratelli Simo… - davidemaggio : Ascolti TV | Mercoledì 30 dicembre 2020· Nelle tue Mani 14.9%, Fratelli Caputo cala al 13.8%, Ranieri chiude al 6… - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri: Nelle tue mani vs Fratelli Caputo | Dati Auditel 30 dicembre 2020 -