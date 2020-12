Frassilongo Adams ha confessato | ho ucciso io Agitu Ideo Gudeta

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il corpo diè stato trovato riverso a terra all’interno della sua camera da letto, al secondo piano di un edificio di proprietà del Comune, che comprende anche la canonica del paese, in località Plankerhoff, a. Il complesso sorge a pochi chilometri dalla sua azienda agricola. I Carabinieri hanno fermato un collaboratore dell’azienda agricola, un uomo di origine ghanese di 32 anni, di nome. Il pastore era stato accolto ed aiutato da. L’africano è stato fermato e portato in caserma dove è stato interrogato per ore e ha. Non è ancora chiaro il movente, sono tante le ombre e gli interrogativi che avvolgono il delitto. Si tratterebbe di un problema di soldi e di uno ...