Frasi sulla fine dell’anno | ecco le migliori di oggi 30 dicembre

(Di mercoledì 30 dicembre 2020)– Il 2020 giunge al termine, siamo pronti per vivere ad affrontare un nuovo anno. Questo anno sarà sicuramente indimenticabile, sarà impresso a lungo nella mente di tutti e ha cambiato il nostro modo di vivere. Vediamo le più belle. Quest’anno abbiamo conosciuto la nostra fragilità, il tempo sospeso, la solitudine: speriamo di aver imparato la lezione e di apprezzare e amare quanto diamo per scontato. Lanon è né unané un inizio ma un andare avanti, con tutta la saggezza che l’esperienza può instillarci. Hal Borland Il 2020 volge al termine: speriamo di lasciarci alle spalle questo brutto anno e di ricominciare nel 2021, con ...

Blacksnowwhite4 : RT @VittorioBanti: I piddini sono disgustosi però: se ne sono fregati dei terremotati italiani e adesso scrivono frasi melense sulla disgra… - Fedex546 : RT @VittorioBanti: I piddini sono disgustosi però: se ne sono fregati dei terremotati italiani e adesso scrivono frasi melense sulla disgra… - antonyfedalex : RT @VittorioBanti: I piddini sono disgustosi però: se ne sono fregati dei terremotati italiani e adesso scrivono frasi melense sulla disgra… - one_ragh : RT @VittorioBanti: I piddini sono disgustosi però: se ne sono fregati dei terremotati italiani e adesso scrivono frasi melense sulla disgra… - leuroleso : RT @VittorioBanti: I piddini sono disgustosi però: se ne sono fregati dei terremotati italiani e adesso scrivono frasi melense sulla disgra… -

Ultime Notizie dalla rete : Frasi sulla

Giornal

Preferisce non rilasciare dichiarazioni, per ora, Francesco Macrì, dopo l'interrogatorio reso alla procura di Arezzo da Sergio Staderini, ...Bisco ‘scusa’ in maniera singolare chi ha pronunciato le parole in consiglio: "Non sapeva di essere ascoltato" ...